От полного отсутствия до 29 сосков: в "Сафари" рассказали интересные факты о молоке

Специалисты рамат-ганского зоопарка "Сафари" в преддверии праздника Шавуот поделились интересными фактами из жизни животных, связанными с молоком и кормлением детенышей.

Одна из интересных особенностей млекопитающих заключается в том, что их объединяет не только молоко, но и способ, которым детеныши получают его. У большинства млекопитающих молоко поступает через соски, однако их количество, расположение и способ кормления детенышей сильно различаются у разных видов.

У человека, как и у большинства обезьян, два соска, поскольку обычно рождается только один детеныш. У животных, которые рождают помет из нескольких детенышей – например, собак, кошек, свиней или мышей – есть несколько пар сосков, расположенных двумя рядами вдоль живота. Это не случайность: чем больше детенышей рождается за один раз, тем больше требуется "мест для кормления", чтобы как можно больше малышей выжили и достигли самостоятельности.

Рекордсменом по числу сосков считается бесхвостый тенрек с Мадагаскара – у самки может быть до 29 сосков, а в помете рождается до 30 детенышей.

У коров, коз и овец соски расположены на вымени. У коровы вымя содержит четыре молочные железы и четыре соска. Вымя представляет собой своеобразный мешок с железистой тканью, вырабатывающей молоко, и каналами, по которым оно поступает к соску. Такая структура позволяет теленку или ягненку сосать молоко стоя рядом с матерью.

У овец, коз и кобыл на вымени всего по два соска. У слонов также только два соска, но расположены они между передними ногами, в области груди. Слоненок сосет молоко ртом, а не хоботом. Такое расположение позволяет матери лучше наблюдать за детенышем и при необходимости дотягиваться до него хоботом.

У морских млекопитающих также существуют особые приспособления. У китов и дельфинов соски постоянно не выступают наружу, а скрыты в складках тела. Детеныш прижимается к нужному месту, а мать буквально "впрыскивает" ему очень жирное и питательное молоко. Молоко китов особенно богато жирами – содержание жира может достигать 50%. Детенышу необходимо быстро расти и формировать толстый слой жира для теплоизоляции. Самка кита способна производить около 200 литров молока в день.

Есть и особенно необычные исключения. У австралийских яйцекладущих млекопитающих – утконоса и ехидны – у самок вообще нет сосков. Они вырабатывают молоко, которое выделяется через молочные железы на поверхность кожи и собирается на шерсти или в небольших углублениях, откуда детеныши его слизывают. Поскольку такой способ кормления менее гигиеничен, чем сосание непосредственно из соска, их молоко содержит белки, уничтожающие бактерии и защищающие детенышей от инфекций и болезней.

Раз уж речь зашла об Австралии, нельзя не упомянуть кенгуру – сумчатое млекопитающее. Детеныш рыжего кенгуру, как и других видов кенгуру, рождается размером всего около 2,5 сантиметра и в крайне недоразвитом состоянии после очень короткой беременности. Он самостоятельно переползает в сумку матери, где находит один из четырех сосков и начинает питаться.

Но, в отличие от большинства детенышей, которые сосут молоко понемногу, у кенгуру после того как малыш берет сосок в рот, тот набухает, и детеныш не может отпустить его примерно 70 дней. Всего кенгуренок питается молоком около года, а примерно в полгода уже начинает временами покидать сумку и возвращаться обратно.

Интересно, что к этому времени у матери уже может родиться следующий детеныш, который прикрепляется к другому соску в сумке. Удивительно, но каждый сосок вырабатывает молоко разного состава – в зависимости от возраста детеныша, который им питается.

В конечном итоге соски – это вовсе не второстепенная анатомическая деталь. Они являются частью сложной системы, развившейся для того, чтобы детеныш получал питание, идеально подходящее для его первых этапов жизни: теплое, доступное и точно соответствующее его потребностям.

Молоко связывает мать и детеныша, но и количество сосков, их расположение и способ кормления тоже многое рассказывают об образе жизни каждого вида: сколько детенышей рождается, как они передвигаются, где живут и насколько долго зависят от матери.