Несмотря на ракетные обстрелы аэропорт "Бен-Гурион" продолжит работать
время публикации: 08 марта 2026 г., 16:27 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 16:27
В связи с продолжающимися ракетными обстрелами центра Израиля в воскресенье, 8 марта, министерство транспорта, Управление гражданской авиации и представители армии провели совещание по оценке ситуации.
По информации 14-го канала, по итогам совещания было решено аэропорт не закрывать — он продолжит работать в штатном режиме.
