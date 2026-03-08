Несмотря на ракетные обстрелы аэропорт "Бен-Гурион" продолжит работать

В связи с продолжающимися ракетными обстрелами центра Израиля в воскресенье, 8 марта, министерство транспорта, Управление гражданской авиации и представители армии провели совещание по оценке ситуации.

По информации 14-го канала, по итогам совещания было решено аэропорт не закрывать — он продолжит работать в штатном режиме.