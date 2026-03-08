ЦАХАЛ предупреждает жителей юга Ливана о скорых атаках

Пресс-служба Армии обороны Израиля на арабском языке опубликовала предупреждение для жителей населенных пунктов Арнун, Яхмур, Зутр аш-Шаркия, Зутр аль-Гарбия.

"Деятельность террористической организации "Хизбалла" вынуждает ЦАХАЛ применить силу против нее. ЦАХАЛ не намерен причинять вред вам и вашим семьям, – сказано в этом сообщении. – В целях вашей безопасности вы должны немедленно эвакуировать свои дома и направиться на север Набатии".

"Любой, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами или ее боевыми средствами, подвергает свою жизнь опасности. Любой дом, который "Хизбалла" использует в военных целях, может стать объектом удара. Спасайте свои жизни и немедленно эвакуируйтесь", – указано в предупреждении.