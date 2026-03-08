x
Израиль

Арестован мародер из Тель-Авива, обокравший квартиры пострадавшего при падении ракеты дома

Полиция
Война с Ираном
время публикации: 08 марта 2026 г., 08:38 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 08:44
Арестован мародер из Тель-Авива, обокравший квартиры пострадавшего при падении ракеты дома
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции участка "Лев Тель-Авив" задержали жителя Тель-Авива по подозрению во взломе квартир в доме, пострадавшем при падении фрагмента ракеты в начале войны "Рычание льва", незаконном проникновении в две квартиры и краже ценных вещей из них. Суд продлил его содержание под стражей.

По сообщению полиции, около недели назад после падения фрагмента ракеты жители нескольких пострадавших домов были эвакуированы. После возвращения в свои квартиры за вещами жители квартир, получивших значительные повреждения, обнаружили исчезновение множества вещей на тысячи шекелей.

В ходе расследования удалось установить личность мародера, после чего суд выдал ордер на его арест. Речь идет о 37-летнем жителе Тель-Авива. В ходе допроса вскрылась его причастность к еще одному взлому, произошедшему до начала войны: он проник в квартиру на улице Марморек в Тель-Авиве и украл кредитную карту, которой воспользовался вскоре после взлома.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
