ХАМАС сообщил об обнаружении тела еще одного похищенного
время публикации: 08 ноября 2025 г., 16:28 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 16:43
Источник в ХАМАСе, названный "высокопоставленным", сообщил катарскому каналу "Аль-Джазира", что боевое крыло организации обнаружило еще одно тело похищенного в Рафиахе.
Ранее представитель израильских служб безопасности подтвердил сообщения из сектора Газы о том, что ЦАХАЛ позволил машинам "Красного Креста" и ХАМАСа въехать на территорию Рафиаха, находящуюся под израильским контролем.
Это было сделано для того, чтобы найти останки одного из пяти похищенных, чьи тела все еще удерживают террористы.