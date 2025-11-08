x
08 ноября 2025
08 ноября 2025
Израиль

ХАМАС сообщил об обнаружении тела еще одного похищенного

Заложники
ХАМАС
время публикации: 08 ноября 2025 г., 16:28 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 16:43
ХАМАС сообщил об обнаружении еще одного тела похищенного
AP Photo/Yousef Al Zanoun

Источник в ХАМАСе, названный "высокопоставленным", сообщил катарскому каналу "Аль-Джазира", что боевое крыло организации обнаружило еще одно тело похищенного в Рафиахе.

Ранее представитель израильских служб безопасности подтвердил сообщения из сектора Газы о том, что ЦАХАЛ позволил машинам "Красного Креста" и ХАМАСа въехать на территорию Рафиаха, находящуюся под израильским контролем.

Это было сделано для того, чтобы найти останки одного из пяти похищенных, чьи тела все еще удерживают террористы.

