Останки еще одного похищенного, возможно, будут переданы Израилю в субботу вечером

В Израиле готовятся к передаче останков еще одного похищенного террористами израильтянина. По предварительным данным, передача может состояться в субботу, 8 ноября, вечером.

Ранее ХАМАС заявил, что в Рафиахе найдены останки младшего лейтенанта Адара Голдина.

Лейтенант Адар Голдин погиб в бою 1 августа 2014 года во время операции "Нерушимая скала" в Рафиахе – боевики ХАМАСа похитили его из туннеля. Военный раввинат признал его погибшим, и в Израиле были проведены похороны фрагментов останков, однако тело продолжает удерживаться террористами в Газе.

фициального подтверждения этой информации пока нет.