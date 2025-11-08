Останки еще одного похищенного, возможно, будут переданы Израилю в субботу вечером
время публикации: 08 ноября 2025 г., 19:34 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 20:14
В Израиле готовятся к передаче останков еще одного похищенного террористами израильтянина. По предварительным данным, передача может состояться в субботу, 8 ноября, вечером.
Ранее ХАМАС заявил, что в Рафиахе найдены останки младшего лейтенанта Адара Голдина.
Лейтенант Адар Голдин погиб в бою 1 августа 2014 года во время операции "Нерушимая скала" в Рафиахе – боевики ХАМАСа похитили его из туннеля. Военный раввинат признал его погибшим, и в Израиле были проведены похороны фрагментов останков, однако тело продолжает удерживаться террористами в Газе.
фициального подтверждения этой информации пока нет.