СМИ: останки, найденные в Рафиахе, могут принадлежать Адару Голдину

Представитель службы безопасности заявил, что, по предварительной оценке, останки, обнаруженные ХАМАСом в Рафиахе, могут принадлежать младшему лейтенанту Адару Голдину. Об этом пишет Ynet.

"Седьмой канал"отмечает, что глава генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир недавно прибыл в дом семьи Голдин.

Тем не менее, официального подтверждения этой информации пока нет.

Два дня назад, после того, как ведущие израильские СМИ сообщили, что останки младшего лейтенанта Адара Голдина находятся в туннеле в Рафиахе, пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала опровержение. "ЦАХАЛ не располагает данными об удержании останков Адара Голдина террористами в туннеле в районе Рафиаха. Такие публикации наносят вред семье Голдин", – говорилось в заявлении армии.

Ранее 11-й, 12-й и 13-1 телеканалы, а также многие радиостанции процитировали источник в Иерусалиме, утверждавший, что тело Голдина удерживается в туннеле на востоке Рафиаха, где оказались в ловушке 150 боевиков ХАМАСа. Источник утверждал, что ЦАХАЛ воздерживается от нанесения удара по туннелю из опасений сделать невозможным возвращение останков.

Лейтенант Адар Голдин погиб в бою 1 августа 2014 года во время операции "Нерушимая скала" в Рафиахе – боевики ХАМАСа похитили его из туннеля. Военный раввинат признал его погибшим, и в Израиле были проведены похороны фрагментов останков, однако тело продолжает удерживаться террористами в Газе.