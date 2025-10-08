Бен-Гвир объявил, что помолится на Храмовой горе за уничтожение ХАМАСа и возвращение заложников

Утром 8 октября, в период празднования Суккота, министр национальной безопасности Израиля, лидер партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир отправился на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима.

Находясь на площади перед Стеной Плача Бен-Гвир заявил журналистам, что намерен на Храмовой горе "помолиться за победу в войне, уничтожение ХАМАСа и возвращение заложников".

Бен-Гвир и ранее молился на Храмовой горе, хотя "статус кво" предполагает запрет на религиозные обряды евреев в этом священном месте – и за исполнением запрета должна следить полиция, подчиненная главе МНБ. В августе в его окружении говорили: "Министр национальной безопасности проводит политику свободы вероисповедания для евреев всюду, и так будет и в будущем. Храмовая гора – это суверенная территория государства Израиль. Нет никакого закона, допускающего расистскую дискриминацию в отношении евреев на Храмовой горе или где бы то ни было в Израиле".