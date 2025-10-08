x
08 октября 2025
08 октября 2025
08 октября 2025
последняя новость: 19:38
08 октября 2025
Израиль

В секторе Газы террористы ликвидированы при попытке похищения военнослужащего

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 08 октября 2025 г., 18:37 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 18:37
В секторе Газы террористы ликвидированы при попытке похищения военнослужащего
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что боевая группа бригады "Голани" совместно с ВВС ликвидировали группу террористов в городе Газа. Удар по боевикам был нанесен в тот момент, когда они приблизились к израильским военным и готовились напасть на них.

Военный корреспондент радиостанции "Кан Бет" Кармела Менаше и новостная служба N12 сообщили, что группа из восьми боевиков планировала, по всей видимости, похищение израильского военнослужащего. Силами ЦАХАЛа уничтожены трое боевиков ХАМАСа, ведется розыск остальных боевиков.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что в ходе инцидента никто из военнослужащих не пострадал.

Израиль
