В секторе Газы террористы ликвидированы при попытке похищения военнослужащего

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что боевая группа бригады "Голани" совместно с ВВС ликвидировали группу террористов в городе Газа. Удар по боевикам был нанесен в тот момент, когда они приблизились к израильским военным и готовились напасть на них.

Военный корреспондент радиостанции "Кан Бет" Кармела Менаше и новостная служба N12 сообщили, что группа из восьми боевиков планировала, по всей видимости, похищение израильского военнослужащего. Силами ЦАХАЛа уничтожены трое боевиков ХАМАСа, ведется розыск остальных боевиков.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что в ходе инцидента никто из военнослужащих не пострадал.