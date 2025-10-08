Нетаниягу опроверг утверждения Politico о том, что извинения Катару были надиктованы Трампом

Глава правительства Биньямин Нетаниягу опроверг публикацию Politico о том, что якобы текст извинений по поводу операции против лидеров ХАМАСа в Дохе, которые Нетаниягу принес правительству Катара во время визита в Вашингтон, был подготовлен Белым домом.

В сообщении канцелярии главы правительства сказано: "Речь идет о фейк-ньюс. Формулировки, использованные главой правительства в разговоре с премьер-министром Катара Мухаммадом аль-Тани, были определены самим главой правительства после консультации исключительно с собственной профессиональной командой".

В канцелярии Нетаниягу подтвердили сообщение, что представитель Катара аль-Тхауади присутствовал в Белом доме во время встречи главы правительства с президентом США, однако подчеркнули, что он присутствовал только во время разговора по приглашению американской стороны и не контактировал с израильской делегацией.

Напомним, ранее в среду американское издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что текст извинений по поводу операции против лидеров ХАМАСа в Дохе, которые глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу принес правительству Катара во время своего визита в Вашингтон, был подготовлен Белым домом.

Более того: по информации издания, влиятельный катарский чиновник и близкий союзник премьер-министра Катара во время беседы находился в Овальном кабинете, чтобы удостоверится, что израильский премьер не отступит от версии событий, изложенных Белым домом.

В соответствии с текстом, опубликованных Белым домом, Биньямин Нетаниягу "выразил глубокое сожаление" в связи с гибелью сотрудника катарских силовых служб во время удара по Дохе, признал "нарушение суверенитета Катара" и заверил, что такого удара в будущем более не будет.