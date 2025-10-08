x
Израиль

В Герцлии задержан предполагаемый мошенник, использовавший поддельные кредитные карты

время публикации: 08 октября 2025 г., 09:45 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 09:45
В Герцлии задержан предполагаемый мошенник, использовавший поддельные кредитные карты
Пресс-служба полиции Израиля

В Герцлии полицией был задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в подделке кредитных карт и использовании их для снятия денег из банкоматов.

При задержании у подозреваемого были изъяты 6230 шекелей наличными, сообщает пресс-служба полиции.

В сообщении отмечается, что подозреваемый был задержан после того, как было замечено, что он ходит от одного банкомата к другому, снимая наличные.

Суд постановил освободить подозреваемого под домашний арест, расследование его дела продолжается.

