Израиль

Оппозиционеры побеседовали в Тель-Авиве без глав арабских партий

время публикации: 08 октября 2025 г., 12:15 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 13:17
Оппозиционеры беседуют в Тель-Авиве без глав арабских партий
В Тель-Авиве состоялась встреча глав большинства оппозиционных партий. Встреча была инициирована главой оппозиции Яиром Лапидом, и в ней принимают участие Бени Ганц, Нафтали Беннет, Гади Айзенкот, Авигдор Либерман, Яир Голан.

Это самая широкая встреча представителей оппозиции за последние месяцы.

Целью встречи является координация шагов на фоне переговоров в Шарм аш-Шейхе и возможности досрочных выборов.

На встречу не были приглашены главы арабских партий.

После завершения встречи канцелярия главы оппозиции Яира Лапида распространила следующее заявление: "Лидеры оппозиционных партий недавно завершили встречу по координации действий. Встреча касалась согласования шагов по свержению правительства уже в ближайшей зимней сессии и формирования правительства исправления и исцеления в Израиле. Лидеры партий призвали к реализации плана президента Трампа по возвращению всех 48 заложников и подчеркнули свое предложение о сети безопасности для сделки. Назначена следующая встреча".

