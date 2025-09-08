Бен-Гвир: "Буквально вчера БАГАЦ смягчил условия содержания убийц в тюрьмах"

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир опубликовал жесткий комментарий в связи с терактом в иерусалимском районе Рамот, в ходе которого террористы убили шестерых израильтян и ранили еще десятерых.

Начав свою публикацию с выражения соболезнования близким погибших, Бен-Гвир подчеркнул: "Господин премьер-министр, помните одно – здесь был акт героизма, совершенный солдатом бригады "Хашмонаим Харедим" и двумя ультраортодоксами, получившими оружие в рамках реформы лицензирования огнестрельного оружия. Я призываю граждан Израиля: вооружайтесь!"

"И еще одно, – продолжил министр. – Буквально вчера Высший суд справедливости облегчил условия содержания заключенных в тюрьме убийц из "Нухбы", и я говорю судоьям: не делайте этого. Именно сейчас вмешиваться в составление меню террористов совсем не поспособствует сдерживанию террора, а нынешние условия содержания в тюрьмах способствуют сдерживанию".

Далее он напомнил о законе, позволяющем депортацию семей террористов, отметив, что за последние недели он подписал 35 таких приказов и надеется, что новый министр внутренних дел Ярив Левин одобрит эти запросы. "Депортация семей террористов наряду с ужесточением содержания в тюрьмах и всей работой ШАБАКа, ЦАХАЛа, полиции и службы тюрем, – подчеркнул Бен-Гвир. – И реформа лицензирования на оружие. Идите и вооружайтесь".