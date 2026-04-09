x
09 апреля 2026
Религиозные святыни Иерусалима откроются для посещения верующих и туристов

время публикации: 09 апреля 2026 г., 00:01 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 00:01
Религиозные святыни Иерусалима откроются для посещения верующих и туристов
Yonatan Sindel/Flash90

Полиция сообщила, что в связи с изменением указаний Службы тыла и снятием ограничений с завтрашнего утра, 9 апреля, для посещения верующих и туристов откроются религиозные объекты.

Командующий Иерусалимским округом полиции генерал-майор Авшалом Пелед отдал распоряжение об усилении мер безопасности: сотни полицейских и бойцов пограничной полиции и добровольцев будут размещены в Старом городе, на транспорте и возле религиозных объектов с целью обеспечения доступа для верующих и туристов.

В связи с ожидаемым наплывом людей полиция призвала горожан и гостей города запастись терпением, выполнять указания сотрудников полиции, проявлять бдительность и сообщать о подозрительных людях и предметах по номеру 100.

