Религиозные святыни Иерусалима откроются для посещения верующих и туристов

Полиция сообщила, что в связи с изменением указаний Службы тыла и снятием ограничений с завтрашнего утра, 9 апреля, для посещения верующих и туристов откроются религиозные объекты.

Командующий Иерусалимским округом полиции генерал-майор Авшалом Пелед отдал распоряжение об усилении мер безопасности: сотни полицейских и бойцов пограничной полиции и добровольцев будут размещены в Старом городе, на транспорте и возле религиозных объектов с целью обеспечения доступа для верующих и туристов.

В связи с ожидаемым наплывом людей полиция призвала горожан и гостей города запастись терпением, выполнять указания сотрудников полиции, проявлять бдительность и сообщать о подозрительных людях и предметах по номеру 100.