Израиль

Сотрудница буфета канцелярии премьера пожаловалась на Сару Нетаниягу в суд

время публикации: 09 апреля 2026 г., 22:27 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 22:27
Debbie Hill/Pool Photo via AP

49-летняя сотрудница буфета канцелярии премьер-министра Израиля обратилась в иерусалимский суд по трудовым спорам с иском о незаконном увольнении. Об этом сообщил сайт "Мако".

Подательница иска утверждает, что супруга премьер-министра Сара Нетаниягу систематически унижала ее: в одном из описанных эпизодов та швырнула в сотрудницу помидорами и оливками прямо с подноса с завтраком. Это произошло на глазах у Биньямина Нетаниягу.

Через некоторое время женщине запретили появляться в кабинете Нетаниягу, а затем уволили.

"Мако" пишет, что канцелярия премьера и представители Сары Нетаниягу категорически отвергли все обвинения, назвав их "полной ложью" и заявив, что истица никогда не контактировала с супругой премьера.

