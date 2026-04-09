Сильман пригрозила призвать Трампа ввести санкции против Баарав-Миара и Ицхака Амита

Министр экологии Идит Сильман потребовала от президента Ицхака Герцога "немедленно помиловать Нетаниягу", пригрозив в противном случае обратиться к Трампу с просьбой ввести санкции против представителей юридической системы Израиля.

В соцсети Х министр написала, что в разгар войны с Ливаном и на фоне переговоров с Ираном премьер-министр Израиля вынужден тратить время на дачу показаний в суде. "Этот бредовый и сфабрикованный процесс уже давно должен был закончиться. Сегодня уже все знают, насколько коррумпирована прокуратура", – пишет Сильман, и добавляет: "Если президент Герцог в ближайшее время не помилует его, я обращусь к президенту Трампу с просьбой немедленно ввести санкции против юридического советника правительства Гали Баарав-Миара и судьи Ицхака Амита".