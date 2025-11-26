x
26 ноября 2025
|
последняя новость: 10:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 ноября 2025
|
26 ноября 2025
|
последняя новость: 10:41
26 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу вновь дает показания: "Три раза в неделю это невыносимо"

Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 26 ноября 2025 г., 10:12 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 10:16
Нетаниягу вновь дает показания: "Три раза в неделю это невыносимо"
Reuven Kastro/POOL

Глава правительства Биньямин Нетаниягу начал свое очередное выступление в окружном суде Тель-Авива с жалобы на то, как тяжело ему выкраивать в своем крайне перегруженном расписании три раза в неделю на показания в суде.

Как сообщает Walla, премьер заявил, что необходимость выступать перед судом требует переноса на более поздние сроки исключительно важных совещаний, и общественность знает лишь о единичных случаях.

"Существуют жизненно важные вещи, и я совсем не преувеличиваю – это на грани невозможного: давать показания три раза в неделю", – подчеркнул Нетаниягу.

В среду, 26 ноября, Нетаниягу продолжает давать показания в рамках перекрестного допроса по так называемому "делу 4000", связанному с подозрениями о получении взятки от Шауля и Ирис Алович, в тот период владевших группой "Безек" и сайтом Walla.

На заседание суда прибыла "группа поддержки" – министр экологии Идит Сильман и депутат Тали Готлиб.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 ноября 2025

Судебное заседание против Нетаниягу завершится досрочно: премьер получил секретный конверт
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 ноября 2025

Нетаниягу в суде: "Вы занимаетесь сигарами, а не коррупцией в полиции"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 ноября 2025

Нетаниягу попросил назначить перерыв в заседании суда: "Важный телефонный разговор"