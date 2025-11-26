Нетаниягу вновь дает показания: "Три раза в неделю это невыносимо"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу начал свое очередное выступление в окружном суде Тель-Авива с жалобы на то, как тяжело ему выкраивать в своем крайне перегруженном расписании три раза в неделю на показания в суде.

Как сообщает Walla, премьер заявил, что необходимость выступать перед судом требует переноса на более поздние сроки исключительно важных совещаний, и общественность знает лишь о единичных случаях.

"Существуют жизненно важные вещи, и я совсем не преувеличиваю – это на грани невозможного: давать показания три раза в неделю", – подчеркнул Нетаниягу.

В среду, 26 ноября, Нетаниягу продолжает давать показания в рамках перекрестного допроса по так называемому "делу 4000", связанному с подозрениями о получении взятки от Шауля и Ирис Алович, в тот период владевших группой "Безек" и сайтом Walla.

На заседание суда прибыла "группа поддержки" – министр экологии Идит Сильман и депутат Тали Готлиб.