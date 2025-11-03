СМИ: по делу "Рука руку моет" ожидается допрос министров от "Ликуда"

В рамках расследования "Рука руку моет", которое генеральный инспектор полиции Даниэль Леви назвал "одной из самых серьезных коррупционных схем в истории страны", ожидается допрос высокопоставленных политиков – в том числе министров от партии "Ликуд" и представителей оппозиции.

Как сообщает "Кипа", к настоящему моменту были допрошены свыше 300 человек, и в скором времени будут приглашены на допрос министры от партии "Ликуд", поскольку некоторые из подозреваемых поддерживали с ними тесные связи.

Ранее в СМИ называли имя одного из таких подозреваемых: это мэр Кирьят-Гата Кфир Свиса, который много лет работал с министром культуры и спорта Мики Зоаром, другим "контактом" с правящей партией является и владелец страхового агентства Эзра Габай, видный активист "Ликуда" и одна из ключевых фигур в страховой индустрии Израиля. Его арест продлен на восемь дней, как и арест председателя "Гистадрута" Арнона Бар-Давида.

Речь идет об очень масштабном деле. По словам генерального инспектора полиции Даниэля Леви, расследуются подозрения о тесных связях между предпринимателями и высокопоставленными чиновниками, включая руководителей профсоюзов. Подозреваемые "использовали свое положение ради личных, карьерных и политических выгод", заявил Леви.

Сайт новостной службы 12 канала ИТВ сообщает, что одним из центральных подозрений стали сделки по продаже имущества "Гистадрута", включая различные объекты недвижимости. Некоторые высокопоставленные чиновники, по подозрениям следствия, планировали обогатиться за счет этих сделок, используя подставные компании для перевода средств, чтобы скрыть реальные суммы и участников сделок.

Эзра Габай на заседании суда обвинил следователей в попытке оказать на него давление, чтобы получить тот или иной компромат на председателя "Гистадрута" Арнона Бар-Давида.

Полицией были допрошены около 350 человек, 35 из них арестованы, изъято большое количество материалов, включая документы, телефоны и компьютеры.