"Кан": "Гистадрут" пытался продавить назначение жены Бар-Давида в совет директоров банка

По масштабному делу о коррупции "Рука руку моет", подозреваемыми по которому проходят десятки чиновников, включая руководителя Всеобщей федерации профсоюзов "Гистадрут" Арнона Бар-Давида и его супругу, в полиции был допрошен генеральный директор банка "Мизрахи-Тфахот" Моше Лари.

По сообщению "Кан", полиция расследует подозрения о том, что высокопоставленные представители "Гистадрута" пытались "продавить" назначение жены Арнона Бар-Давида Хилы Канистер Бар-Давид в совет директоров банка "Яхав". Банк "Яхав", клиентами которого являются большинство госслужащих, принадлежит на паях банку "Мизрахи-Тфахот" и экономической компании "Гистадрута".

Моше Лари был вызван для дачи показаний о действиях, предпринятых Бар-Давидом и предпринимателем Эзрой Габаем для назначения "нужных" кандидатур в совет директоров банка "Яхав". Назначение адвоката Шави Михаэля состоялось, но он на допросе сообщил, что прошел все необходимые процедуры, включая утверждение советом директоров банка "Яхав", банка "Мизрахи-Тфахот" и Банка Израиля.

Назначение Хилы Канистер Бар-Давид по каким-то причинам сорвалось. Полиция выясняет, кто именно общался с гендиректором "Мизрахи-Тфахот" и другими лицами по поводу ее назначения. Адвокат супругов Бар-Давид не стал комментировать эти подозрения.

В понедельник арест Арнона Бар-Давида был вновь продлен на четыре дня. Судья Дорит Сабан-Ной заявила на слушаниях: "По всей видимости, Гистадрут управлялся как частный бизнес". Она отметила, на ключевые должности люди назначались по усмотрению главы "Гистадрута". По ее словам, в ходе расследования "подозрения стали еще более убедительными".

Ранее по этому делу, помимо Арнона Бар-Давида и его жены, были арестованы директор департамента корпораций в "Гистадруте" Шеви Михаэли, председатель рабочего комитета "Израильских железных дорог" Лиав Элиягу, глава крупной страховой компании Эзра Габай и его сын Асаф Габай, бизнесмен Даниэль Зиграйх. Также были задержаны для допроса два мэра, десятки руководящих членов профсоюзных организаций и муниципальных структур. В частности, были задержаны и отпущены на ограничительных условиях два сотрудника института Вингейта и высокопоставленный спортивный чиновник.