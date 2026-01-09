В районе Ибтина застрелен мужчина

В ночь на 9 января в результате нападения с применением огнестрельного оружия в районе Ибтина, к востоку от Хайфы, был убит мужчина примерно 30 лет.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этого человека.

Полиция проводит расследование.

С начала 2026 года в арабском секторе Израиля были убиты 14 человек.

В 2025 году в арабском секторе Израиля были убиты 252 человека – это рекордный показатель за все годы существования государства.