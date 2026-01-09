У Капибаруха появился друг: в "Сафари" поселился самец капибары Цион

В южноамериканской зоне рамат-ганского зоопарка "Сафари" долгожданное пополнение: у любимца посетителей Капибаруха появится новый член стаи, которая теперь насчитывает две особи. Правда, это не самка, как надеялись поклонники зоопарка: в "Сафари" прибыл капибара-самец, которому год и семь месяцев. Ранее он жил в "Хай-парке" в Кирьят-Моцкине, а туда приехал из зоопарка "Планкендейл" в Бельгии.

Капибару назвали Цион в честь Циона Баруха: любимого в Израиле комика, актера, музыканта и сценариста. "Цион" и "Барух" так натурально смотрятся вместе", – пояснила пресс-секретарь зоопарка Хила Фельдман-Гера. Сам Цион Барух был удивлен и обрадован такому решению: "Когда-то я хотел, чтобы в "Сафари", где был носорог Цион, в мою честь назвали носорога, но капибара ничуть не хуже".

Пока Цион осваивается в индивидуальном вольере, а скоро он присоединится к Капибаруху. К счастью, капибары не находятся в природе под угрозой исчезновения, поэтому вопрос размножения в неволе не имеет критического значения. Однако капибары – животные исключительно социальные, и в паре или в группе им значительно комфортнее и веселее.

В эти дни Цион проходит период адаптации, он знакомится с новой средой, запахами и звуками, распорядком дня в Сафари и его персоналом. Постепенно начнется поэтапное и контролируемое знакомство между ним и Капибарухом. В "Сафари" надеются, что мальчики понравятся друг другу и вскоре будут проводить время вместе.