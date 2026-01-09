Правительство Венесуэлы начало освобождать из тюрем политических заключенных

Правительство Венесуэлы начало освобождать из тюрем людей, которых правозащитные группы считают политическими заключенными. Этот шаг власти назвали жестом доброй воли, сообщает ВВС.

Министерство иностранных дел Испании сообщило, что уже освобождены пять ее граждан. Среди них – известная венесуэльско-испанская правозащитница Росио Сан-Мигель, родственники которой подтвердили ее освобождение американским СМИ.

Освободить политических заключенных давно требовали США, которые в минувшую субботу провели военную операцию в Каракасе и захватили президента Николаса Мадуро вместе с женой. Их доставили в Нью-Йорк и предъявили обвинения в наркоторговле.

Хорхе Родригес, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и брат переходного президента Делси Родригес, объявил в эфире государственного телевидения, что будет немедленно освобождено "значительное число" заключенных. Он не уточнил их количество и личности.

По словам Хорхе Родригеса, временное правительство делает это в интересах "национального единства и мирного сосуществования".

Первым подтвердилось освобождение Росио Сан-Мигель. Ее семья сообщила газете New York Times, что ее доставили в посольство Испании в Каракасе.

Сан-Мигель, резкий критик Мадуро и эксперт по вопросам обороны, была арестована в 2024 году. Ее обвинили в причастности к заговору с целью убийства тогдашнего президента, а также в государственной измене и терроризме. Поскольку ее местонахождение было неизвестно, арест был квалифицирован Управлением ООН по правам человека как возможное "насильственное исчезновение".