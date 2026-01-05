x
Мир

Новое руководство Венесуэлы призвало США к сотрудничеству

США
Дональд Трамп
Венесуэла
время публикации: 05 января 2026 г., 10:18 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 10:22
Новое руководство Венесуэлы призвало США к сотрудничеству
AP Photo/Ariana Cubillos

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес выступила с заявлением в социальных сетях, в котором говорится, что ее страна стремится к миру и сбалансированным отношениям с США, основанным на уважении.

Она призвала американскую администрацию к сотрудничеству в рамках международного права. "Президент Дональд Трамп, наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны. Венесуэла имеет право на мир, развитие, суверенитет и будущее", – подчеркнула Родригес.

Трамп после операции по задержанию Николаса Мадуро заявил журналистам, что Соединенные Штаты фактически берут на себя управление Венесуэлой в переходный период. На вопрос, кто теперь "главный", он ответил: "Не спрашивайте меня, кто здесь главный… главные здесь мы".

В интервью журналу The Atlantic Трамп отдельно предостерег Делси Родригес, заявив, что если она "не сделает то, что правильно", с ней может произойти "что-то похуже, чем с Мадуро".

Ранее Родригес заявила на заседании Совета обороны: "Правительства всего мира шокированы тем, что Венесуэла стала объектом атаки такого рода, которая, без сомнения, имеет сионистский оттенок". Это заявление транслировалось по телевидению.

