У 72-летнего жителя севера Израиля изъяли полмиллиона наличными

Полиция Северного округа сообщила об изъятии крупной суммы наличных денег, иностранной валюты и чеков в ходе операции против организованной преступности на севере Израиля.

По сообщению пресс-службы полиции, в среду 8 июля сотрудники полиции и бойцы спецподразделения ЯСАМ в рамках борьбы с организованной преступностью провели операцию в городе Магар, расположенном в Северном округе.

Во время обыска были обнаружены крупные суммы наличных, иностранная валюта, в том числе более 100000 долларов США, несколько тысяч канадских долларов, евро, а также чеки на десятки тысяч шекелей. Общая стоимость изъятого оценивается примерно в 500000 шекелей.

По итогам операции был задержан для допроса 72-летний житель Магара. После допроса его отпустили под домашний арест. Изъятые денежные средства арестованы для рассмотрения вопроса об их возможной конфискации.