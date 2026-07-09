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Израиль

У 72-летнего жителя севера Израиля изъяли полмиллиона наличными

Полиция
Организованная преступность
время публикации: 09 июля 2026 г., 13:08 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 13:08
У 72-летнего жителя севера Израиля изъяли полмиллиона наличными
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Северного округа сообщила об изъятии крупной суммы наличных денег, иностранной валюты и чеков в ходе операции против организованной преступности на севере Израиля.

По сообщению пресс-службы полиции, в среду 8 июля сотрудники полиции и бойцы спецподразделения ЯСАМ в рамках борьбы с организованной преступностью провели операцию в городе Магар, расположенном в Северном округе.

Во время обыска были обнаружены крупные суммы наличных, иностранная валюта, в том числе более 100000 долларов США, несколько тысяч канадских долларов, евро, а также чеки на десятки тысяч шекелей. Общая стоимость изъятого оценивается примерно в 500000 шекелей.

По итогам операции был задержан для допроса 72-летний житель Магара. После допроса его отпустили под домашний арест. Изъятые денежные средства арестованы для рассмотрения вопроса об их возможной конфискации.

Израиль
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