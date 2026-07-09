Время зажигания субботних свечей 10 июля 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 19:07, 20:29

Тель-Авив – 19:31, 20:31

Хайфа – 19:20, 20:33

Беэр-Шева – 19:29, 20:29

Эйлат – 19:25, 20:23

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На этой неделе в синагогах читают главы Торы "Матот" и "Масэй":

Глава "Матот" начинается с законов об обетах и клятвах: человек должен выполнять всё, что сказал. При этом объясняется, в каких случаях отец или муж могут отменить обеты незамужней девушки или жены.

Далее Всевышний велит Моше выполнить последнее задание – наказать мидьянитян за то, что они привели евреев к греху. В поход отправляют по тысяче воинов от каждого колена. Евреи побеждают, убивают царей Мидьяна и берут трофеи.

Колена Реувена и Гада, у которых было много скота, просят разрешения остаться на плодородных землях к востоку от Иордана. Сначала Моше сердится и сравнивает их с разведчиками, которые когда-то напугали народ. Но они обещают идти впереди всей армии и не возвращаться домой, пока земля Ханаана не будет завоевана. Моше соглашается и отдает эти земли им и половине колена Менаше.

Глава "Масэй" перечисляет все 42 стоянки, которые евреи прошли за сорок лет в пустыне – от выхода из Египта до Иордана. Этот список подводит итог всему пути. Затем Бог устанавливает границы будущей Земли Израиля и повелевает уничтожить идолопоклонство после перехода через реку.

В конце Тора приказывает выделить левитам 48 городов. Шесть из них становятся городами-убежищами для тех, кто совершил непреднамеренное убийство. Также решается вопрос с наследством дочерей Цлофхада: чтобы земли не переходили из одного колена в другое, им нужно выходить замуж только внутри своего племени.

На этом завершается книга "Бемидбар" ("Числа").