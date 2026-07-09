В поисках генералов: Нетаниягу намерен привлечь Габи Ашкенази в список "Ликуда"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу активно занимается созданием списка кандидатов, которых он планирует внести в предвыборный список "Ликуда" в преддверии выборов. До сих пор неизвестно, сколько проходных мест в списке он сможет зарезервировать. Как сообщает Бен Каспит в "Маариве", в числе кандидатов, с которыми идут переговоры, упоминаются отставные генералы служб безопасности, известные политики и общественные деятели.

По информации Бена Каспита, в этот список входят бывший начальник Генштаба Габи Ашкенази, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, бывший министр Юваль Штайниц, генерал запаса Галь Хирш, бывший глава "Мосада" Йоси Коэн, бывшие высокопоставленные сотрудники ШАБАКа Шалом Бен-Ханан и Меир Бен-Шабат.

Повинуясь "электоральной конъюктуре", в окружении Нетаниягу ищут возможность включить в список как минимум одного раненого во время войны военнослужащего ЦАХАЛа. Среди рассматриваемых кандидатов – заместитель командира Йонатан Бен-Хамо, которого Нетаниягу пригласил сопровождать его во время выступления в Конгрессе США.

Для привлечения "вязаных кип" в "Ликуде" ищут также представителя религиозного сионизма, потерявшего родственников в войнах и терактах, но кандидатуры пока не называются. Каспит отмечает, что кооптированные Нетаниягу кандидаты должны снизить электоральный ущерб, который партии наносят некоторые нынешние депутаты – и эти депутаты пользуются достаточной поддержкой "Ликудников", чтобы получить заметные места на праймериз.

Главным приобретением, способным принести партии дополнительные голоса, в окружении премьер-министра считают бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛа Габи Ашкенази. Несмотря на сложные взаимоотношения Нетаниягу и Ашкенази, глава правительства неоднократно прибегал к его консультированию по вопросам безопасности. Кроме того, Нетаниягу нуждается в крупной фигуре "из числа генералов", чтобы заполнить брешь, оставшуюся после ухода Йоава Галанта.

Если бы Ашкенази согласился присоединиться к "Ликуду", ему предложили бы место в первой пятерке списка. По словам Каспита, Ашкенази действительно политически ближе к "Ликуду", чем ко многим другим партиям, однако вероятность того, что он примет предложение Нетаниягу, автор оценивает как крайне низкую – не в последнюю очередь из-за многолетней дружбы Габи Ашкенази с лидером "Яшар" Гади Айзенкотом.

Вторым по значимости кандидатом считается Рон Дермер. Нетаниягу готов предложить ему очень высокое место в списке "Ликуда", однако Дермер склонен отказаться, поскольку не хочет возвращаться в политику. В числе рассматриваемых кандидатов называют и бывшего главу "Мосада" Йоси Коэна, который также пока не проявляет интереса к "Ликуду".

Нетаниягу также хотел бы видеть в "Ликуде" Юваля Штайница, которому он готов пообещать один из лучших министерских постов. Штайниц пока не принял решения, и в его семье (напомним, Юваль Штайниц женат на судье Верховного суда Гиле Кнафи-Штайниц) едва ли обрадуются возвращению Штайница в политику.

Каспит подчеркивает, что пока неизвестно, кто из перечисленных людей действительно окажется в списке партии. Ашкенази пока выглядит скорее несбыточной мечтой, Штайниц еще не принял решения, Дермер склоняется к отказу, а позиция Йоси Коэна остается полной загадкой.