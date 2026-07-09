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Юношеский чемпионат Европы по футболу. Украинцы проиграли в полуфинале

Футбол
время публикации: 09 июля 2026 г., 08:50 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 08:50
Юношеский чемпионат Европы по футболу. Украинцы проиграли в полуфинале
AP Photo/Charlie Riedel

В Уэльсе проходит юношеский чемпионат Европы по футболу (спортсмены до 19 лет).

В финале встретятся сборные Испании и Германии.

испанцы разгромили сборную Хорватии 3:0.

Немцы победили украинцев 2:1.

Лучшие бомбардиры турнира перед последней игрой Отто Штанге (Германия, Гамбург) и Хосе Моранте (Испания, Бетис), забившие по 3 гола.

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