Юношеский чемпионат Европы по футболу. Украинцы проиграли в полуфинале
время публикации: 09 июля 2026 г., 08:50 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 08:50
В Уэльсе проходит юношеский чемпионат Европы по футболу (спортсмены до 19 лет).
В финале встретятся сборные Испании и Германии.
испанцы разгромили сборную Хорватии 3:0.
Немцы победили украинцев 2:1.
Лучшие бомбардиры турнира перед последней игрой Отто Штанге (Германия, Гамбург) и Хосе Моранте (Испания, Бетис), забившие по 3 гола.
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