Юношеский чемпионат Европы по футболу. Украинцы проиграли в полуфинале

В Уэльсе проходит юношеский чемпионат Европы по футболу (спортсмены до 19 лет).

В финале встретятся сборные Испании и Германии.

испанцы разгромили сборную Хорватии 3:0.

Немцы победили украинцев 2:1.

Лучшие бомбардиры турнира перед последней игрой Отто Штанге (Германия, Гамбург) и Хосе Моранте (Испания, Бетис), забившие по 3 гола.