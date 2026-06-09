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Израиль

Трамп, Бейрут и иранские ракеты: что изменилось после 24 часов войны. Комментарий Давида Шарпа

США
Иран
Война с "Хизбаллой"
Израиль
время публикации: 09 июня 2026 г., 17:45 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 17:45
Давид Шарп
Трамп, Бейрут и иранские ракеты: что изменилось после 24 часов войны. Комментарий Давида Шарпа
Фото NEWSru.co.il

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о последних событиях в ближневосточном регионе.

Давид Шарп анализирует итоги последнего раунда противостояния между Израилем и Ираном, который многие уже назвали "однодневной войной". По его оценке, конфликт не завершен, это лишь очередной эпизод многолетнего противостояния, которое продолжает развиваться сразу на нескольких направлениях.

В центре внимания – попытки Израиля изменить правила игры в Ливане, добиться права наносить удары по объектам "Хизбаллы" в Бейруте и противостоять иранскому давлению через прокси-группировки. Особое внимание Шарп уделяет роли США и лично Дональда Трампа, от позиции которого во многом зависели как действия Израиля, так и поведение Ирана.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".

Израиль
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