Израиль освободит двух иностранных активистов "флотилии Сумуда". 9 мая они будут переданы иммиграционным властям для последующей депортации, сообщает представляющая их правозащитная организация. До момента депортации они будут находиться под стражей.

Гражданин Испании Саиф Абу Кешек и гражданин Бразилии Тиаго Авила были доставлены в Израиль для допроса на прошлой неделе после того, как их флотилия была перехвачена ВМС Израиля в международных водах близ Греции.

МИД Израиля заявил, что оба задержанных связаны с "Народной конференцией палестинцев за рубежом" (Popular Conference for Palestinians Abroad). По данным Вашингтона, эта организация "тайно контролируется ХАМАСом"; PCPA находится под санкциями как в Израиле, так и в США.