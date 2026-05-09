x
09 мая 2026
|
последняя новость: 14:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 мая 2026
|
09 мая 2026
|
последняя новость: 14:59
09 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Израиль освободит двух иностранных активистов "флотилии Сумуда"

МИД
Акции протеста
время публикации: 09 мая 2026 г., 14:58 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 15:10
Израиль освободит двух иностранных активистов "флотилии Сумуда"
МИД Израиля

Израиль освободит двух иностранных активистов "флотилии Сумуда". 9 мая они будут переданы иммиграционным властям для последующей депортации, сообщает представляющая их правозащитная организация. До момента депортации они будут находиться под стражей.

Гражданин Испании Саиф Абу Кешек и гражданин Бразилии Тиаго Авила были доставлены в Израиль для допроса на прошлой неделе после того, как их флотилия была перехвачена ВМС Израиля в международных водах близ Греции.

МИД Израиля заявил, что оба задержанных связаны с "Народной конференцией палестинцев за рубежом" (Popular Conference for Palestinians Abroad). По данным Вашингтона, эта организация "тайно контролируется ХАМАСом"; PCPA находится под санкциями как в Израиле, так и в США.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 мая 2026

Двое арестованных активистов "флотилии Сумуда" доставлены в Израиль