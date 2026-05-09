Удары по голове влияют на микробиом кишечника. Исследование с участием американских футболистов

Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало, что даже удары по голове без признаков сотрясения мозга могут быть связаны с изменениями микробиома кишечника у игроков в американский футбол. Ученые изучали влияние так называемых субконкуссионных ударов, которые не вызывают заметных симптомов, но регулярно происходят в ходе игры. По оценкам ученых, за один сезон спортсмен может получить от сотни до тысячи таких ударов.

В исследовании участвовали шесть футболистов первого дивизиона NCAA. На протяжении сезона ученые отслеживали их перемещения с помощью GPS, фиксировали удары по голове датчиками в шлемах и анализировали 226 образцов кала для изучения изменений микробиома. Игроки также регулярно сообщали о своем питании, сне, нагрузках и уровне стресса. Результаты показали, что уже через два-три дня после сильных ударов состав кишечных бактерий менялся. Численность некоторых микроорганизмов, связанных с воспалительными процессами и травмами мозга, снижалась, тогда как другие бактерии, наоборот, становились более распространенными.

Кроме того, ученые заметили, что микробиом спортсменов постепенно менялся в течение всего сезона. Моделирование показало, что накопительный эффект повторяющихся ударов по голове, вероятно, сыграл в этом важную роль даже с учетом других факторов – питания, сна, тренировок и стресса. Авторы подчеркивают, что исследование было небольшим и не позволяет доказать прямую причинно-следственную связь. Тем не менее результаты указывают на то, что даже удары без симптомов сотрясения могут влиять на состояние кишечника как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.