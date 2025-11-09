Отложено рассмотрение закона о призыве

Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне сняла с повестки дня запланированное на этой неделе обсуждение законопроекта о призыве.

Обсуждения отменены по распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаниягу из-за продолжающихся переговоров между коалицией и партией ШАС.

Как сообщает "Маарив", главная причина отсутствия соглашения – разногласия в окружении главы ШАС Арье Дери. На Дери оказывается давление с требованием занять более жесткую позицию. В то же самое время, в Совете мудрецов Торы, руководящим решениями партии ШАС, также нет единого мнения по поводу законопроекта.

В свою очередь, в окружении Нетаниягу заявляют, что законопроект обсуждается за кулисами и отмена заседаний комиссии продиктована желанием согласовать все спорные моменты, прежде чем вынести законопроект на рассмотрение комиссии для "быстрого утверждения". Ожидается, что оно состоится в середине декабря.