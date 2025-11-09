БАГАЦ издал временный вердикт по делу Томер-Йерушалми

Высший суд справедливости (БАГАЦ) издал временный вердикт по делу о контроле за расследованием в отношении бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми.

Вердикт запрещает юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре и главе Управления по рассмотрению жалоб в отношении судей отставному судье Ашеру Куле приступать к исполнению обязанностей до публикации решения БАГАЦа по апелляциям, которые будут рассматриваться 11 ноября.

Баарав-Миара и Кула могут подать апелляцию 9 ноября до 20:00.

Напомним, что 11 ноября БАГАЦ рассмотрит апелляции против назначения судьи Кулы на должность ответственного за расследование против Ифат Томер-Йерушалми. Вторая апелляция требует запретить юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре вмешиваться в процесс расследования.

Апелляции будут рассматриваться судьями Алексом Штайном, Гилой Кнафи-Штайниц и Яэль Вильнер.