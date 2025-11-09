x
Израиль

ЦАХАЛ сообщает о проведении масштабных учений в Иудее и Самарии, а также долинах Бека и а-Амаким

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 09 ноября 2025 г., 18:16 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 18:16
ЦАХАЛ сообщает о проведении масштабных учений в Иудее и Самарии, а также долинах Бека и а-Амаким
Gershon Elinson/Flash90

ЦАХАЛ предупреждает о начале военных учений в Иудее и Самарии, а также в долинах Бека и а-Амаким. Учения начнутся в понедельник, 10 ноября и продлятся три дня.

В районе будет наблюдаться повышенная активность военного и спасательного транспорта.

В сообщении подчеркивается, что учения проводятся в рамках повышения уровня готовности ЦАХАЛа, и они не связаны с какими-либо чрезвычайными происшествиями в области безопасности.

Израиль
