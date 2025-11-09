x
09 ноября 2025
|
последняя новость: 18:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 ноября 2025
|
09 ноября 2025
|
последняя новость: 18:25
09 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бен-Гвир возмущен несговорчивостью генинспектора полиции: "Мы не банановая республика"

Полиция
Расследование
Верховный суд/БАГАЦ
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 09 ноября 2025 г., 18:12 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 18:12
Бен-Гвир возмущен несговорчивостью генинспектора полиции: "Мы не банановая республика"
Chaim Goldberg/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир встретился в воскресенье с генеральным инспектором полиции Даниэлем Леви, руководителем следственного управления Боазом Блатом и юридическим советником полиции Элиэзером Каане. Встреча состоялась на фоне отказа Даниэля Леви передать судье Ашеру Куле материалы по расследованию утечки следственной информации о "Сде-Тейман".

Напомним, ранее в воскресенье БАГАЦ вынес временное постановление, запрещающее главе Управления по рассмотрению жалоб в отношении судей отставному судье Ашеру Куле приступать к исполнению обязанностей ответственного за расследование против бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми. Запрет действует до принятия решения по апелляции против этого назначения, рассмотрение апелляции состоится 11 ноября.

В ходе встречи Итамар Бен-Гвир подверг резкой критике отказ руководства полиции передать Куле следственные материалы. "Я не вмешиваюсь в ход расследования, но решение о том, кто будет курировать это расследование – прерогатива правительства в чистом виде, – подчеркнул Бен-Гвир. – Мы не банановая республика. Речь идет о решении министра юстиции Ярива Левина, и это решение должно быть выполнено".

Напомним, сам Ашер Кула подчеркивает, что он действует строго в рамках полученного мандата. Ранее он указал, что до решения БАГАЦа генеральный инспектор полиции имел право действовать в соответствии с решением о назначении и со всей необходимой срочностью.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 ноября 2025

БАГАЦ издал временный вердикт по делу Томер-Йерушалми
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 06 ноября 2025

"Гаарец": Юрсоветница передаст контроль за расследованием "Сде-Тейман" генеральному прокурору
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 ноября 2025

Левин порекомендовал судью Кула на должность проверяющего ситуации в военной прокуратуре