Бен-Гвир возмущен несговорчивостью генинспектора полиции: "Мы не банановая республика"

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир встретился в воскресенье с генеральным инспектором полиции Даниэлем Леви, руководителем следственного управления Боазом Блатом и юридическим советником полиции Элиэзером Каане. Встреча состоялась на фоне отказа Даниэля Леви передать судье Ашеру Куле материалы по расследованию утечки следственной информации о "Сде-Тейман".

Напомним, ранее в воскресенье БАГАЦ вынес временное постановление, запрещающее главе Управления по рассмотрению жалоб в отношении судей отставному судье Ашеру Куле приступать к исполнению обязанностей ответственного за расследование против бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми. Запрет действует до принятия решения по апелляции против этого назначения, рассмотрение апелляции состоится 11 ноября.

В ходе встречи Итамар Бен-Гвир подверг резкой критике отказ руководства полиции передать Куле следственные материалы. "Я не вмешиваюсь в ход расследования, но решение о том, кто будет курировать это расследование – прерогатива правительства в чистом виде, – подчеркнул Бен-Гвир. – Мы не банановая республика. Речь идет о решении министра юстиции Ярива Левина, и это решение должно быть выполнено".

Напомним, сам Ашер Кула подчеркивает, что он действует строго в рамках полученного мандата. Ранее он указал, что до решения БАГАЦа генеральный инспектор полиции имел право действовать в соответствии с решением о назначении и со всей необходимой срочностью.