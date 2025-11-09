"Исраэль а-Йом": президент принял решение амнистировать Фаину Киршенбаум

Президент Израиля Ицхак Герцог принял решение сократить срок тюремного заключения бывшей заместительницы министра внутренних дел Фаины Киршенбаум (НДИ), осужденной за получение взяток, отмывание денег, мошенничество, злоупотребление доверием и налоговые преступления. Об этом в воскресенье, 9 ноября, сообщает "Исраэль а-Йом".

Президент принял решение удовлетворить вторую просьбу Фаины Киршенбаум о помиловании. Решение вступит в силу после того, как его утвердит комиссия по условно-досрочным освобождением и подпишет министр юстиции Ярив Левин. Препятствий не ожидается: отдел по вопросам амнистий при министерстве юстиции также положительно отреагировал на просьбу Киршенбаум о сокращении срока заключения.

Бывшая депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Фаина Киршенбаум была приговорена к 7,5 годам тюремного заключения, она начала отбывать наказание в декабре 2021 года. Без решения президента о помиловании она должна была предстать перед комиссией по условно-досрочному освобождению в мае 2026 года, после истечения двух третей положенного ей срока. Решение Герцога сократит ей пребывание в тюрьме еще на полгода.

При рассмотрении просьбы были учтены срок уже отбытого наказания, положительные характеристики из мест заключения, процесс реабилитации, личные и семейные обстоятельства, общественная деятельность и длительная служба на государственных постах.

14 июля 2021 года окружной суд в Тель-Авиве приговорил экс-заместителя министра внутренних дел и бывшего генерального секретаря партии "Наш дом Израиль" Фаину Киршенбаум к десяти годам тюремного заключения. В рамках "дела 242" Киршенбаум была признана виновной во взяточничестве, обмане общественного доверия, отмывании денег и в налоговых правонарушениях. По решению суда, она должна выплатить штраф в размере 900 тысяч шекелей. Приговор вынес судья окружного суда Ярон Леви.

Обвинения касались десяти различных эпизодов. Из материалов расследования следует, что Киршенбаум, отвечавшая за распределение средств из "коалиционного фонда", в обмен на личные выгоды и выгоды для людей из ее окружения переводила деньги различным организациям. В обвинительном заключении говорилось, что таким образом она получила взятки от компании по развитию Самарии, некоммерческой организации "Айялим", регионального совета Мате Биньямин, некоммерческой организации "Эзра".

"Киршенбаум контролировала коалиционные средства и причинила серьезный ущерб организациям и бизнесам, от которых получала взятки на протяжении шести лет. Речь идет о не менее чем восьми структурах, никак не связанных между собой", – говорится в тексте приговора. "Она требовала и получала денежные блага для себя, для партии и для приближенных. Сумма полученных ею денег достигает двух миллионов шекелей", – было сказано в приговоре.

Бывший генеральный директор министерства сельского хозяйства Рами Коэн в рамках "дела 242", по которому Фаина Киршенбаум была приговорена к 10 годам тюремного заключения, был осужден на 30 месяцев тюремного заключения и приговорен к штрафу в размере 180 тысяч шекелей. Прокуратура подала апелляцию с требованием ужесточить наказание Коэна.

24 августа 2022 года верховный суд сократил тюремный срок, к которому была приговорена бывшая заместитель министра внутренних дел Фаина Киршенбаум – с десяти лет до семи с половиной, а также сократил размер штрафа с 900 тысяч шекелей до 500 тысяч.

Наказание Киршенбаум отбывает с 15 декабря 2021 года. В июне 2024 года она подала просьбу о помиловании в связи с резким ухудшением состояния здоровья, но тогда ее просьба была отклонена.