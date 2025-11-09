x
09 ноября 2025
09 ноября 2025
Израиль

Внимание, розыск: пропала 14-летняя Нармин (Майя) Бадер из Рамле (найдена)

время публикации: 09 ноября 2025 г., 14:10 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 15:12
Внимание, розыск: пропала 14-летняя Нармин (Майя) Бадер из Рамле
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей девочки-подростка, благополучию которой угрожает опасность. Пропала 14-летняя Нармин Бадер (использует также прозвище Майя), жительница Рамле. В последний раз девочку видели в пятницу 7 ноября в Рамле, и с тех пор от нее не было вестей.

Приметы пропавшей: рост 160 см, стройная, черные длинные волосы, карие глаза. Была одета в брюки карго, черную футболку и шлепанцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Рамле по телефону ‎089279444.

Вскоре поступило сообщение, что девочку нашли.

Израиль
