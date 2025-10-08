x
08 октября 2025
08 октября 2025
Внимание, розыск: пропала 17-летняя Алия Хабаз из Рамле

Полиция
Розыск
время публикации: 08 октября 2025 г., 13:20 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 13:21
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летней Алии Хабаз из Рамле. В последний раз ее видели рано утром 8 октября в Рамле. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.68, худощавого телосложения, карие глаза (иногда с голубыми линзами), длинные прямые темно-каштановые волосы.

На ней были белые брюки со шнуровкой. Другие элементы одежды не описаны в сообщении.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-9279535.

