"Кан": заседания правительства и кабинета пройдут в защищенных помещениях

31 августа правительство проведет еженедельное заседание на территории альтернативного защищенного комплекса. В том же комплексе пройдет заседание военно-политического кабинета.

Как сообщает "Кан", решение принято в связи с ликвидациями активистов террористических организаций в Газе и в Йемене, осуществленных в последние дни.

Ранее палестинский источник сообщил саудовскому телеканалу "Аль-Арабия", что спикер "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" (военного крыла ХАМАСа) Абу Убайда был ликвидирован в результате удара ЦАХАЛа по квартире в Газе. Утверждается, что в результате атаки погибли все жильцы квартиры. Согласно более раннему заявлению ХАМАСа, в результате этой атаки были убиты или ранены десятки человек.

ЦАХАЛ пока не публиковал официальное заявление о ликвидации Абу Убайды. ХАМАС не подтверждает его смерть.

О ликвидации в Сане главы правительства хуситов Ахмада Галеба ар-Рахауи и других чиновников сообщалось ранее.