x
31 августа 2025
|
последняя новость: 12:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 августа 2025
|
31 августа 2025
|
последняя новость: 12:01
31 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан": заседания правительства и кабинета пройдут в защищенных помещениях

Хуситы
ХАМАС
Правительство
Военно-политический кабинет
время публикации: 31 августа 2025 г., 10:28 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 10:30
"Кан": заседания правительства и кабинета пройдут в защищенных помещениях
Коби Гидеон/GPO

31 августа правительство проведет еженедельное заседание на территории альтернативного защищенного комплекса. В том же комплексе пройдет заседание военно-политического кабинета.

Как сообщает "Кан", решение принято в связи с ликвидациями активистов террористических организаций в Газе и в Йемене, осуществленных в последние дни.

Ранее палестинский источник сообщил саудовскому телеканалу "Аль-Арабия", что спикер "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" (военного крыла ХАМАСа) Абу Убайда был ликвидирован в результате удара ЦАХАЛа по квартире в Газе. Утверждается, что в результате атаки погибли все жильцы квартиры. Согласно более раннему заявлению ХАМАСа, в результате этой атаки были убиты или ранены десятки человек.

ЦАХАЛ пока не публиковал официальное заявление о ликвидации Абу Убайды. ХАМАС не подтверждает его смерть.

О ликвидации в Сане главы правительства хуситов Ахмада Галеба ар-Рахауи и других чиновников сообщалось ранее.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 31 августа 2025

"Аль-Арабия": спикер боевиков ХАМАСа Абу Убайда ликвидирован ЦАХАЛом в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 августа 2025

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию премьер-министра хуситского правительства Йемена