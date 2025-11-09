x
09 ноября 2025
09 ноября 2025
09 ноября 2025
09 ноября 2025
Израиль

Накануне глава Генштаба посетил семью Адара Голдина

Погибшие
время публикации: 09 ноября 2025 г., 19:35
Накануне глава Генштаба посетил семью Адара Голдина
В субботу вечером начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир посетил семью погибшего и похищенного лейтенанта Адара Голдина. Встреча прошла при участии сотрудницы отдела управления кадровых ресурсов ЦАХАЛа и главы отдела по работе с семьями павших бригадного генерала Эдны Илия, а также других офицеров.

Замир рассказал членам семьи Адара о многолетних усилиях, предпринятых для возвращения останков погибшего солдата, и подчеркнул приверженность ЦАХАЛа возвращению всех пленных и павших.

Идентифицированы останки Адара Голдина, убитого террористами в 2014 году