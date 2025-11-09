В Бат-Яме совершено нападение на владельца фирмы по прокату автомобилей

Отец и сын, 50 и 30 лет, с ножом напали на владельца фирмы по прокату автомобилей в Бат-Яме, легко ранив его, после чего скрылись.

По данным следствия, мужчины приехали в офис прокатной фирмы, чтобы сдать взятую на прокат машину, якобы из-за обнаруженной в ней неисправности. В ходе переговоров один из мужчин выхватил кухонный нож и напал на владельца офиса.

Мужчины были задержаны полицией возле Халамиша в Самарии и были доставлены в отделение в Бат-Яме для дальнейшего расследования.