В Бат-Яме совершено нападение на владельца фирмы по прокату автомобилей
время публикации: 09 ноября 2025 г., 19:21 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 19:21
Отец и сын, 50 и 30 лет, с ножом напали на владельца фирмы по прокату автомобилей в Бат-Яме, легко ранив его, после чего скрылись.
По данным следствия, мужчины приехали в офис прокатной фирмы, чтобы сдать взятую на прокат машину, якобы из-за обнаруженной в ней неисправности. В ходе переговоров один из мужчин выхватил кухонный нож и напал на владельца офиса.
Мужчины были задержаны полицией возле Халамиша в Самарии и были доставлены в отделение в Бат-Яме для дальнейшего расследования.
