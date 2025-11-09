Идентифицированы останки Адара Голдина, убитого террористами в 2014 году

В Центре судебной медицины "Абу-Кабир" завершена процедура идентификации останков, доставленных 9 ноября из сектора Газы. Подтверждено, что останки принадлежат младшему лейтенанту ЦАХАЛа Адару Голдину, убитому летом 2014 года во время операции "Нерушимая скала" в Рафиахе. Ему было 23 года.

Адар Голдин был убит в результате нарушения ХАМАСом условий прекращения огня. Военнослужащие занимались уничтожением террористического туннеля в Рафиахе, когда подверглись нападению террористов. Двое боевиков ХАМАСа вышли из туннеля и похитили Адара Голдина. Первоначально предполагалось, что он жив, однако через несколько дней ЦАХАЛ объявил о его гибели еще до того, как террористы похитили тело. Военный раввинат признал Адара Голдина погибшим, и несмотря на то, что тело продолжали удерживать террористы в Газе, в Израиле были проведены похороны фрагментов останков.

Адар Голдин оставил после себя родителей, Симху и Лею Голдин, сестру, двух братьев и невесту. В субботу вечером, 8 октября, глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир посетил семью Голдин и сообщил, что вскоре в Израиль будут возвращены его останки.

Сослуживцы лейтенанта Адара Голдина из его роты, бойцы-резервисты, прибыли в воскресенье по заданию армии, чтобы сопровождать его на последнем пути во время переноса останков на территорию Израиля. Многие из них служили вместе с Адаром во время операции "Нерушимая скала".

Ведущие израильские СМИ ранее сообщали, что останки Адара Голдина находились в туннеле на востоке Рафиаха, где в ловушке оказались 150 боевиков ХАМАСа, и именно поэтому ЦАХАЛ воздерживается от нанесения удара по туннелю. ЦАХАЛ позднее выступил с опровержением этих сообщений, подчеркнув, что они наносят ущерб семье Голдин.

ХАМАС объявлял об обнаружении останков Адара Голдина несколько раз в последние недели. Ожидалось, что эти останки ХАМАС передаст через "Красный Крест" Израилю вечером 8 ноября. Однако процесс был задержан, поскольку руководство террористической организации ХАМАС пыталось торговаться, добиваясь в обмен на передачу останков свободного пропуска сотен боевиков, оказавшихся запертыми в туннеле в районе Рафиаха. Власти Израиля публично не комментировали сообщения о возможности такой сделки.

На сегодняшний день в Газе, судя по имеющимся данным, удерживают останки четырех заложников.

13 октября ХАМАС освободил 20 заложников, остававшихся в живых. Судя по имеющимся данным, других живых заложников в Газе нет.

Останки четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены Израилем вечером 13 октября.

14 октября были переданы ХАМАСом четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

17 октября из Газы вернули тело Элиягу Маргалита.

18 октября были переданы Израилю тела гражданина Таиланда Сонтхайи Оаккхарасри и Ронена Энгеля.

20 октября возвращено из Газы тело Таля Хаими.

21 октября были возвращены в Израиль тела жителей Нир-Оза Арье (Залман) Залмановича и Тамира Адара.

24 октября в Израиль был доставлен гроб, в котором находились фрагменты останков Офира Царфати, который участвовал в фестивале Nova возле Реим. После 7 октября он был объявлен пропавшим без вести, 30 ноября его семье сообщили, что он был убит. В конце ноября 2023 года его останки были возвращены в результате действий ШАБАКа и ЦАХАЛа и похоронены в Израиле.

30 октября были возвращены в Израиль останки убитых заложников Амирама Купера и Саара Баруха.

2 ноября в Израиль были доставлены три гроба с останками полковника Асафа Хамами, капитана Омера Максима Неутры, сержанта Оза Даниэля.

4 ноября были возвращены останки Итая Хена, бойца 75-го батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", похищенного террористами 7 октября 2023 года из горящего танка возле Нахаль Оз и признанного погибшим 10 марта 2024 года.

5 ноября в Израиль из Газы были возвращены останки убитого заложника Джошуа Лойту Моллеля, гражданина Танзании.

7 ноября в Израиль были возвращены останки старшего сержанта резерва Лиора Рудаева.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.