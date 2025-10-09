После полудня 9 октября было официально объявлено о вступлении "де факто" в силу режима прекращения огня в Газе. Информация подтверждена источниками в Египте. Но юридически перемирие начнется после утверждения соглашения правительством Израиля.

Судя по имеющимся данным, в Шарм аш-Шейхе подписано соглашение о реализации первой фазы договора о прекращении огня в Газе, в рамках которого ожидается освобождение всех заложников, удерживаемых террористами.

Член политбюро ХАМАСа Усама Хамдан заявил катарскому телеканалам "Аль-Джазира" и "Аль-Арабия", что соглашение, подписанное в Шарм аш-Шейхе, является "окончательным прекращением войны в секторе Газы".

Расписание реализации первой фазы соглашения

9 октября 2025 года

17:00. Заседание военно-политического кабинета Израиля для ратификации соглашения.

18:00. Заседание правительства Израиля для окончательного утверждения соглашения.

Далее, в течение 24 часов после подписания соглашения: вывод сил ЦАХАЛа из нескольких районов Газы (так называемая "желтая линия") – от Хан-Юниса на юге до Байт-Лахии на севере сектора.

В течение 72 часов после подписания: освобождение всех живых израильских заложников без каких-либо церемоний, с последующей поэтапной передачей тел погибших заложников. Предварительно сообщается, что из плена будут освобождены 20 выживших заложников. Затем будут переданы тела 28 погибших заложников.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

В обмен на освобождение израильских заложников будут освобождены около 2000 палестинских заключенных, в том числе 250, отбывающих длительные сроки или пожизненное заключение, а также заключенные из сектора Газы. Списки согласовываются.

Утром 9 октября ЦАХАЛ опубликовал заявление о подготовке к реализации первой фазы соглашения об условиях прекращения огня в Газе. В заявлении сказано: "В соответствии с указаниями политического руководства и оценкой обстановки ЦАХАЛ приступил к оперативной подготовке к реализации соглашения. В рамках этого процесса, реализуется подготовка и боевой протокол для перехода на скорректированные линии развертывания. Силы ЦАХАЛа по-прежнему развернуты в районе (сектора Газы) и готовы к любому оперативному развитию событий".

Вывод сил ЦАХАЛа из сектора начинается с вывода логистических подразделений, действовавших в городе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона - 2". Армия обороны Израиля сокращает численность сил в секторе Газы. Начиная со следующей недели, будут демобилизованы тысячи резервистов.

Фактически, после отвода сил ЦАХАЛа, значительная часть сектора Газы вновь переходит под контроль ХАМАСа. Однако ЦАХАЛ продолжает контролировать буферную зону на территории сектора вдоль границ, включая "филадельфийский коридор" на юге.

Заявление премьер-министра Израиля

В ночь на 9 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу подтвердил заявление президента США Дональда Трампа о достижении соглашения по первой фазе сделки с ХАМАСом.

Офис главы правительства распространил следующее заявление Нетаниягу: "Великий день для Израиля. Завтра я созову правительство, чтобы одобрить соглашение и вернуть всех наших драгоценных заложников домой. Я благодарю героических солдат ЦАХАЛа и все силы безопасности, благодаря чьему мужеству и самопожертвованию мы дожили до этого дня. Я от всего сердца благодарю президента Трампа и его команду за их преданность священной миссии освобождения наших заложников. Даст Бог, вместе мы продолжим достигать всех наших целей и укреплять мир с нашими соседями".

Затем поступило сообщение о том, что Нетаниягу побеседовал с Трампом, и они "поздравили друг друга с историческим достижением – подписанием соглашения об освобождении всех заложников".

Нетаниягу пригласил Трампа в Израиль и предложил ему выступить в Кнессете.

Далее офис Нетаниягу опубликовал следующее его заявление на английском: "С одобрением первой фазы плана все наши заложники будут возвращены домой. Это дипломатический успех и национальная и моральная победа Государства Израиль. С самого начала я ясно дал понять: мы не успокоимся, пока все наши заложники не вернутся и все наши цели не будут достигнуты. Благодаря непоколебимой решимости, мощным военным действиям и огромным усилиям нашего большого друга и союзника президента Трампа мы достигли этого критического поворотного момента. Я благодарю президента Трампа за его лидерство, его партнерство и непоколебимую приверженность безопасности Израиля и освобождению наших заложников. Боже, благослови Израиль. Боже, благослови Америку. Боже, благослови наш великий союз".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАСом соглашения о реализации первого этапа разработанного им плана. "Я с большой гордостью объявляю, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение о реализации первой фазы нашего Мирного плана. Это означает, что очень скоро Все заложники будут освобождены, а Израиль отведет свои войска к согласованной сторонами линии в качестве первого шага к прочному, надежному и долговечному миру. Ко всем сторонам будет справедливое отношение! Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля и всех соседних государств и Соединенных Штатов Америки, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали с нами, чтобы это беспрецедентное и историческое событие свершилось", – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее саудовский телеканал "Аль-Хадат" передал, что подписание соглашения между Израилем и ХАМАСом должно состояться 9 октября в 12:00. По другим источникам, в полдень вступит в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газы.

Напомним, что ХАМАС заявлял следующее: последний заложник будет освобожден только после того, как израильские военные будут полностью выведены из сектора Газы. Данное требование противоречило "плану Трампа".

Заявление начальника генштаба ЦАХАЛа

Начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир опубликовал заявление после сообщения о достижении соглашения по первой фазе сделки между Израилем и ХАМАСом.

"ЦАХАЛ приветствует соглашение о возвращении заложников... В ходе оценки ситуации, проведенной этой ночью, начальник генштаба дал указание всем силам, как в зоне боевых действий, так и в тылу, подготовиться к обороне и быть готовыми к любым ситуациям. Дальнейшая оценка будет проводиться в соответствии с указаниями политического руководства и этапами соглашения, с учетом ответственности за обеспечение безопасности наших солдат", – сказано в заявлении Замира.

Начальник генштаба поручил подготовиться к проведению операции по возвращению освобожденных заложников в Израиль.

"ЦАХАЛ продолжит работу по достижению целей войны и защите граждан Государства Израиль на всех фронтах", – резюмировал Замир.

Заявление президента Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог приветствовал подписание соглашения между ХАМАСом и Израилем по первой фазе сделки о прекращении огня в Газе, в рамках реализации которого ожидается возвращение всех заложников.

"Это утро огромной по важности вести. Я выражаю свою полную поддержку соглашению, достигнутому в Египте. Хочу поддержать премьер-министра и поблагодарить переговорную команду, посредников и всех, кто занят этой работой. Верю, что члены правительства и кабинета примут правильное решение. Хочу бесконечно поблагодарить президента Дональда Трампа. Нет сомнений, что он достоин Нобелевской премии мира", – заявил Герцог.

Заявления ХАМАСа и Катара

Руководство террористической организации ХАМАС опубликовало заявление в связи с достижением соглашения о прекращении огня в Газе и "обмене пленными".

Заявление ХАМАСа значительно отличается от заявлений руководства США и Израиля.

"Движение исламского сопротивления – ХАМАС – объявило на рассвете сегодняшнего четверга о достижении соглашения, согласно которому будет прекращена израильская война против Газы, произойдет вывод оккупационных сил, обеспечена доставка гуманитарной помощи и произведен обмен пленными", – сказано в заявлении ХАМАСа.

ХАМАС призвал президента США Дональда Трампа и государства-гаранты соглашения, а также все арабские, исламские и международные стороны обязать правительство Израиля к полному выполнению требований соглашения и не допускать, чтобы оно уклонялось или затягивало реализацию достигнутых договоренностей.

Далее много говорится о "подвиге великого народа Газы", "небывалом героизме" и "срыве планов израильской оккупации".

ХАМАС заявил, что жертвы "народа Газы" не будут напрасны, что движение "останется верным данному слову и не откажется от национальных прав – вплоть до свободы, независимости и самоопределения".

Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что посредники объявили о достижении соглашения по всем пунктам реализации первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе. Он отметил, что соглашение приведет к прекращению войны и освобождению заложников-израильтян и палестинских заключенных, добавив, что подробности будут объявлены позднее.

Саудовский телеканал "Аш-Шарк" со ссылкой на источник в палестинском руководстве передал, что соглашение по первой фазе сделки о прекращении огня в Газе "одобрено всеми палестинскими группировками, действующими в секторе". Кроме того, судя по сообщению "Аш-Шарк", высокопоставленный представитель ХАМАСа подтвердил достижение договоренности о доставке в Газу 400 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно в течение первых пяти дней после прекращения огня. Впоследствии число грузовиков будет увеличиваться, заявил представитель ХАМАСа.