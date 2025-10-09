x
09 октября 2025
|
последняя новость: 12:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 октября 2025
|
09 октября 2025
|
последняя новость: 12:35
09 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Бат-Яме закрыты для купания все пляжи после появления акулы у берегов

Бат-Ям
Средиземное море
Животные
время публикации: 09 октября 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 12:00
В Бат-Яме закрыты для купания все пляжи после появления акулы у берегов
Фото NEWSru.co.il

Муниципалитет Бат-Яма отдал распоряжение о немедленном закрытии всех пляжей города после того, как один из серферов сообщил спасателям о том, что видел акулу в южной части побережья.

Спасатели приказали всем купающимся выйти из воды и подняли черный флаг, задействовав "акулий протокол". Купание запрещено до дальнейшего уведомления.

Отметим, что в последние недели в Израиле гостит китовая акула, которую неоднократно наблюдали в Ашдоде, Ашкелоне и вплоть до Нетании.

Однако до того, как будет официально подтверждено, что в районе Бат-Яма видели именно не представляющую угрозы для людей китовую акулу, купание запрещено.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 октября 2025

Китовая акула возвращается в Ашдод, специалисты просят не нервировать ее. Видео
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 октября 2025

Акула у берегов Ашкелона: муниципалитет запретил купание на городских пляжах
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 сентября 2025

Акула, замеченная возле пляжа в Ашдоде, является китовой и не представляет собой опасности
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 сентября 2025

Возле пляжа в Ашдоде замечена акула: купание запрещено, поднят "черный флаг"