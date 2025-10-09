В Бат-Яме закрыты для купания все пляжи после появления акулы у берегов
время публикации: 09 октября 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 12:00
Муниципалитет Бат-Яма отдал распоряжение о немедленном закрытии всех пляжей города после того, как один из серферов сообщил спасателям о том, что видел акулу в южной части побережья.
Спасатели приказали всем купающимся выйти из воды и подняли черный флаг, задействовав "акулий протокол". Купание запрещено до дальнейшего уведомления.
Отметим, что в последние недели в Израиле гостит китовая акула, которую неоднократно наблюдали в Ашдоде, Ашкелоне и вплоть до Нетании.
Однако до того, как будет официально подтверждено, что в районе Бат-Яма видели именно не представляющую угрозы для людей китовую акулу, купание запрещено.
Ссылки по теме