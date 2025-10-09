В Хайфе в результате падения тяжело травмирован ребенок
время публикации: 09 октября 2025 г., 09:42 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 09:46
Утром 9 октября в Хайфе на улице А-Алия а-Шния восьмилетний мальчик получил тяжелые травмы в результате падения с высоты около трех метров.
Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что травмированный ребенок был передан парамедикам одной из бригад водителем автомобиля, в котором в бессознательном состоянии находился пострадавший мальчик.