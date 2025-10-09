x
09 октября 2025
09 октября 2025
09 октября 2025
09 октября 2025
Израиль

В Хайфе в результате падения тяжело травмирован ребенок

время публикации: 09 октября 2025 г., 09:42 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 09:46
В Хайфе в результате падения тяжело травмирован ребенок
Yossi Aloni/Flash90

Утром 9 октября в Хайфе на улице А-Алия а-Шния восьмилетний мальчик получил тяжелые травмы в результате падения с высоты около трех метров.

Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что травмированный ребенок был передан парамедикам одной из бригад водителем автомобиля, в котором в бессознательном состоянии находился пострадавший мальчик.

