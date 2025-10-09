Насилие и попытка похищения несовершеннолетней в Ноф а-Галиле. Полиция просит граждан о помощи

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в выявлении жертв и поиске свидетелей сексуального насилия и попытки похищения несовершеннолетней в Ноф а-Галиле 21 сентября этого года.

Согласно сообщению полиции, 21 сентября в 13:50 в "Центре Дадо" в Ноф а-Галиле мужчина 45 лет совершил сексуальное насилие и домогался в отношении нескольких девочек, а также попытался похитить несовершеннолетнюю. Подозреваемый был задержан и в настоящее время остается под стражей, его арест продлен до 12 октября.

Всех, кому известны подробности о других жертвах или есть любая другая информация, которая позволит полиции установить истину, просят позвонить на горячую линию полиции Израиля по номеру 100 или в отделение Ноф а-Галиля по номеру 04-6029444.