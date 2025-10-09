x
09 октября 2025
|
последняя новость: 01:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 октября 2025
|
09 октября 2025
|
последняя новость: 01:55
09 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАСом соглашения о реализации первого этапа его плана

время публикации: 09 октября 2025 г., 01:55 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 02:44
Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАСом соглашения о реализации первого этапа его плана
AP Photo /Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАСом соглашения о реализации первого этапа разработанного им плана.

"Я с большой гордостью объявляю, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение о реализации первой фазы нашего Мирного плана. Это означает, что очень скоро Все заложники будут освобождены, а Израиль отведет свои войска к согласованной сторонами линии в качестве первого шага к прочному, надежному и долговечному миру. Ко всем сторонам будет справедливое отношение! Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля и всех соседних государств и Соединенных Штатов Америки, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали с нами, чтобы это беспрецедентное и историческое событие свершилось", – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Отметим, что одновременно с публикацией Дональда Трампа, канцелярия премьер-министра Израиля распространила заявление Биньямина Нетаниягу: "С божьей помощью вернем всех домой".

Ранее саудовский телеканал "Аль-Хадат" передал, что подписание соглашения между Израилем и ХАМАСом должно состояться 9 октября в 12:00. По другим источникам, в полдень вступит в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газы.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 октября 2025

ХАМАС согласился вернуть всех живых заложников и попросил отложить возвращение тел погибших
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 08 октября 2025

СМИ о переговорах в Шарм аш-Шейхе: соглашение может быть достигнуто до конца недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 октября 2025

МИД Израиля обвинил Францию в попытке сорвать реализацию "плана Трампа"