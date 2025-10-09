Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАСом соглашения о реализации первого этапа его плана

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАСом соглашения о реализации первого этапа разработанного им плана.

"Я с большой гордостью объявляю, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение о реализации первой фазы нашего Мирного плана. Это означает, что очень скоро Все заложники будут освобождены, а Израиль отведет свои войска к согласованной сторонами линии в качестве первого шага к прочному, надежному и долговечному миру. Ко всем сторонам будет справедливое отношение! Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля и всех соседних государств и Соединенных Штатов Америки, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали с нами, чтобы это беспрецедентное и историческое событие свершилось", – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Отметим, что одновременно с публикацией Дональда Трампа, канцелярия премьер-министра Израиля распространила заявление Биньямина Нетаниягу: "С божьей помощью вернем всех домой".

Ранее саудовский телеканал "Аль-Хадат" передал, что подписание соглашения между Израилем и ХАМАСом должно состояться 9 октября в 12:00. По другим источникам, в полдень вступит в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газы.