Опубликовано название операции по возвращению заложников из Газы
время публикации: 09 октября 2025 г., 16:16 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 16:19
Канцелярия главы правительства Израиля опубликовала название операции, в рамках которой планируется вернуть всех заложников, остающихся в плену в Газе.
Официальное название этой операции "Возвращение в свои пределы".
Предполагается, что в Израиль вернутся 20 выживших заложников. Также согласовано возвращение останков 28 погибших заложников.