Опубликовано название операции по возвращению заложников из Газы

Канцелярия главы правительства Израиля опубликовала название операции, в рамках которой планируется вернуть всех заложников, остающихся в плену в Газе.

Официальное название этой операции "Возвращение в свои пределы".

Предполагается, что в Израиль вернутся 20 выживших заложников. Также согласовано возвращение останков 28 погибших заложников.