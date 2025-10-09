x
09 октября 2025
Израиль

Опубликовано название операции по возвращению заложников из Газы

время публикации: 09 октября 2025 г., 16:16 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 16:19
Опубликовано название операции по возвращению заложников из Газы
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Канцелярия главы правительства Израиля опубликовала название операции, в рамках которой планируется вернуть всех заложников, остающихся в плену в Газе.

Официальное название этой операции "Возвращение в свои пределы".

Предполагается, что в Израиль вернутся 20 выживших заложников. Также согласовано возвращение останков 28 погибших заложников.

