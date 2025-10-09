CNN: Израиль не отдаст останки братьев Синуаров в рамках сделки по освобождению заложников

Израильский источник сообщил CNN, что Израиль не намерен включать возвращение останков братьев Синуаров – лидера ХАМАСа Яхьи Синуара и его младшего брата Мухаммада – в "обменный фонд" в рамках сделки по освобождению заложников и прекращению войны в секторе Газы.

ХАМАС продолжает настаивать на том, что "окончательный список выполняемых требований еще неизвестен", давая понять, что требование о возвращении трупов братьев Синуаров не снято с повестки переговоров.

Высокопоставленный представитель ХАМАСа Усама Хамдан заявил в интервью каналу "Аль-Арабия", что освобождение заложников произойдет только после официального провозглашения окончания войны в секторе Газы: "Это не прекращение огня, это объявление об окончании войны".