Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 9 октября, температура значительно понизится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами дожди на севере, в центре и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 17-22 градусов, в Тель-Авиве – 20-26, в Хайфе – 21-25, в Эйлате – 24-33, в Беэр-Шеве – 18-26, на побережье Мертвого моря – 23-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-26, в Ариэле – 18-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-27, на Голанских высотах – 18-24.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 120-200 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В пятницу-понедельник ожидается постепенное повышение температуры, малооблачно.