09 октября 2025
последняя новость: 17:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
09 октября 2025
09 октября 2025
последняя новость: 17:09
09 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Фото

Газа и Израиль празднуют "окончание войны". Фоторепортаж

Газа
Война "Железные мечи"
Заложники
Израиль
время публикации: 09 октября 2025 г., 17:09

Фото: Associated Press и Flash90

9 октября 2025 года, после объявления о достижении соглашения о прекращении войны, еще до того, как перемирие формально вступило в силу, в Газе и Израиле многие начали праздновать это событие.

Для жителей Газы остановка боевых действий означает скорую возможность вернуться в свои дома – но жилища большинства из них разрушены за два года войны.

Для израильтян это соглашение, прежде всего, означает возвращение заложников – судя по имеющимся данным, есть надежда, что 20 похищенных террористами вернутся живыми. Кроме того, из Газы будут переданы останки десятков погибших заложников.

