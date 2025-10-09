Газа и Израиль празднуют "окончание войны". Фоторепортаж
Фото: Associated Press и Flash90
9 октября 2025 года, после объявления о достижении соглашения о прекращении войны, еще до того, как перемирие формально вступило в силу, в Газе и Израиле многие начали праздновать это событие.
Для жителей Газы остановка боевых действий означает скорую возможность вернуться в свои дома – но жилища большинства из них разрушены за два года войны.
Для израильтян это соглашение, прежде всего, означает возвращение заложников – судя по имеющимся данным, есть надежда, что 20 похищенных террористами вернутся живыми. Кроме того, из Газы будут переданы останки десятков погибших заложников.